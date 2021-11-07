У Германии нет планов увеличить объем выдачи виз россиянам
Возобновлять выдачу виз россиянам для всех целей поездок в Германии пока нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство Германии в Москве.
Уточнение связано с информацией об увеличении числа авиарейсов между Россией и Германией с 9 ноября.
«Что касается вашего вопроса о возобновлении выдачи всех категорий виз для граждан России, сообщаем, что рекомендации, принятые Советом государств ЕС в связи с пандемией коронавируса, остаются в силе. И в настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок (россиянам)», - заявили в посольстве ФРГ.
Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Германией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, число полетов из России в Германию увеличится за счет рейсов Франкфурт-на-Майне - Москва - с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - с 3 до 7 рейсов в неделю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- СМИ: НАТО может лишить Россию доминирования в Черном море, обойдя Конвенцию Монтре
- Вирусолог Петр Чумаков: Должна быть принудительная вакцинация от COVID-19
- Якутский «шаман» Габышева помещен в психбольницу в Екатеринбурге
- У Германии нет планов увеличить объем выдачи виз россиянам
- В Госдуме отреагировали на появление кораблей ВМС США у побережья Крыма
- Сборная России по плаванию дисквалифицирована на ЧЕ в Казани
- В Красноярском крае действие QR-кодов продлили
- В «Фобос» назвали дату наступления метеорологической зимы для Московского региона
- СК требует арестовать участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
- Прокуратура Подмосковья проконтролирует проверку фактов о вооруженной массовой драке в Домодедово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru