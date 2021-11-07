У Германии нет планов увеличить объем выдачи виз россиянам

Возобновлять выдачу виз россиянам для всех целей поездок в Германии пока нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство Германии в Москве.

Уточнение связано с информацией об увеличении числа авиарейсов между Россией и Германией с 9 ноября.

«Что касается вашего вопроса о возобновлении выдачи всех категорий виз для граждан России, сообщаем, что рекомендации, принятые Советом государств ЕС в связи с пандемией коронавируса, остаются в силе. И в настоящее время не предвидится, когда мы сможем снова выдавать визы для всех целей поездок (россиянам)», - заявили в посольстве ФРГ.

Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября увеличивает число рейсов с Германией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, число полетов из России в Германию увеличится за счет рейсов Франкфурт-на-Майне - Москва - с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - с 3 до 7 рейсов в неделю.

