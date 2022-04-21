У дилеров Lada закончились машины с автоматической коробкой передач

В российских автосалонах почти закончились новые машины Lada с автоматической коробкой передач. Об этом сообщили сотрудники дилерских центров, пишет «Газета.Ru».



По ожиданию продавцов, «двухпедальные» модификации Lada не появятся в продаже больше года. Предполагается, что столько времени«АвтоВАЗу» потребуется на поиск альтернативным импортным агрегатам.

Сотрудник автосалона в Москве рассказал, что в настоящее время завод стоит без комплектующих. Планируется, что «Автоваз» будет производить только то, на что хватает детали - Granta и Vesta в базовых комплектациях. С автоматическими коробками, по словам сотрудника, наибольшие сложности, поскольку там используются японские Jatco.









