У арестованного топ-менеджера «Роснано» Подольского нашли иностранное гражданство
Иностранное гражданство обнаружили у замруководителя ООО «УК "Роснано"» Бориса Подольского, который был арестован по делу о превышении полномочий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что фигурант имеет финансовые возможности и гражданство другой страны. Как полагает следствие, на свободе Подольский «может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу».
В феврале Подольского, а также управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению, отчетности Марину Касенкову арестовали по обвинению в превышении полномочий, напоминает 360.ru. Правоохранители считают, что в 2017 году фигуранты для сокрытия плохих результатов экономической деятельности реклассифицировали финансовые обязательства. Подозреваемые использовали искаженные данные, предоставили недостоверные сведения о положении компании и таким образом смогли избежать отзыва выданных ранее госгарантий и привлечь дополнительные деньги. За 2022-2024 годы организация получила от государства более 43 млрд рублей.
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