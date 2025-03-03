У арестованного топ-менеджера «Роснано» Подольского нашли иностранное гражданство

Иностранное гражданство обнаружили у замруководителя ООО «УК "Роснано"» Бориса Подольского, который был арестован по делу о превышении полномочий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что фигурант имеет финансовые возможности и гражданство другой страны. Как полагает следствие, на свободе Подольский «может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу».

В феврале Подольского, а также управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению, отчетности Марину Касенкову арестовали по обвинению в превышении полномочий, напоминает 360.ru. Правоохранители считают, что в 2017 году фигуранты для сокрытия плохих результатов экономической деятельности реклассифицировали финансовые обязательства. Подозреваемые использовали искаженные данные, предоставили недостоверные сведения о положении компании и таким образом смогли избежать отзыва выданных ранее госгарантий и привлечь дополнительные деньги. За 2022-2024 годы организация получила от государства более 43 млрд рублей.

