Тысячи пользователей «Вконтакте» сообщили о сбоях в соцсети

Тысячи пользователей «Вконтакте» сообщили о сбоях в работе социальной платформы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сообщения оставили свыше 10 тысяч пользователей. Большинство пользователей (60%) указывали на неполадки в работе сайта, чуть больше 20% жаловались на работу приложения.

Позже в пресс-службе «Вконтакте» заявили, что это была временная проблема и в настоящее время она устранена.