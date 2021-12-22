Тысячи пользователей «Вконтакте» сообщили о сбоях в соцсети

Тысячи пользователей «Вконтакте» сообщили о сбоях в работе социальной платформы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сообщения оставили свыше 10 тысяч пользователей. Большинство пользователей (60%) указывали на неполадки в работе сайта, чуть больше 20% жаловались на работу приложения.

Позже в пресс-службе «Вконтакте» заявили, что это была временная проблема и в настоящее время она устранена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вконтакте
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