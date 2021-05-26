Twitter удалил уже более 90% запрещенного контента после замедления работы
Сеть микроблогов Twitter удалила более 90% запрещенных материалов через полтора месяца после замедления работы. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
Ранее сообщалось, что Twitter в России заблокирован не будет, ограничения на его работу, решено ослабить.
Теперь Google стал новым объектом пристального внимания Роскомнадзора: ведомство дало сутки на удаление запрещенного контента, угрожая в случае невыполнения требований штрафами и замедлением работы сервисов компании. В общей сложности в Роскомнадзоре указали на 5 тыс. запрещенных материалов на YouTube, который принадлежит Google. Из них 3,5 тысяч содержат призывы к экстремизму, а более 900 запрещены судом.
Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление противоправной информации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- «Сон или подстава». Мать задержанной в Белоруссии россиянки шокирована видео с ее признанием
- Госдума приняла закон о штрафах за отсутствие маркировки на продукции
- Twitter удалил уже более 90% запрещенного контента после замедления работы
- Лукашенко рассказал о «ледяной войне» с Западом
- Лукашенко объяснил высылку латвийских дипломатов
- Захарова резко отреагировала на решение Риги снять флаг России на ЧМ
- ЦБ не видит рисков из-за «дыры» в валютном балансе банков
- В России за сутки выявили 8 373 новых случая коронавируса
- В Польше прокомментировали отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
- СМИ: взрыв прогремел в Сирии в день выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru