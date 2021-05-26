Twitter удалил уже более 90% запрещенного контента после замедления работы

Теперь Google стал новым объектом пристального внимания Роскомнадзора: ведомство дало сутки на удаление запрещенного контента, угрожая в случае невыполнения требований штрафами и замедлением работы сервисов компании. В общей сложности в Роскомнадзоре указали на 5 тыс. запрещенных материалов на YouTube, который принадлежит Google. Из них 3,5 тысяч содержат призывы к экстремизму, а более 900 запрещены судом.

Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление противоправной информации.

