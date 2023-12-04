Twitch и Pinterest оштрафовали за неудаление запрещенных роликов

По решению суда, сервису был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Также по данной статье КоАП был оштрафован сервис Pinterest. Ему суд назначил такой же штраф - 800 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».