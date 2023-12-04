Twitch и Pinterest оштрафовали за неудаление запрещенных роликов
4 декабря 202317:00
Таганский суд Москвы признал сервис Twitch виновным в неудалении роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию, сообщает РИА Новости.
По решению суда, сервису был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.
Также по данной статье КоАП был оштрафован сервис Pinterest. Ему суд назначил такой же штраф - 800 тысяч рублей.
Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru