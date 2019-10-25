Творчество Егора Крида признали опасным: «Погубит государство»

25 октября 201916:07

Роскомнадзор опубликовал результаты анализа творчества российского певца Егора Крида. В документе его песни признали опасными для молодого поколения.

Костя Цзю: Крид и Макгрегор несовместимы!

Исследование провела комиссия при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Авторы экспертизы назвали Крида «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов», которая «несет антиценности сатанизма через музыку».

Кроме того, певца обвинили в «тотальном цинизме» и пренебрежении как к «моральным, так и к культурным нормам» жителей России. А сквернословие исполнителя якобы «деформирует» россиян физически и духовно, что может привести к «гибели государства».

Не понравился экспертам и сам творческий псевдоним «Егор Крид», который, по их мнению, ассоциируется со словом «кривда»

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: vk.com/kreed58
ТЕГИ:РоскомнадзорМузыкаПевец