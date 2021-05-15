Творческие работы Шойгу были проданы на аукционе за 40 млн рублей

Картины и работы из дерева, сделанные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, были проданы за 40 миллионов рублей в ходе благотворительного аукциона. Об этом сообщает РИА Новости.

Полученные средства будут направлены в помощь подопечным благотворительного Фонда Константина Хабенского, передает агентство со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что вырученные деньги станут частью адресной помощи детям и молодым людям. Часть средств уйдет на развитие центров реабилитации, а также на повышение квалификации врачей, сотрудничающих с фондом.

Аукцион прошел 14 мая в Москве в помещении Русского географического общества. Министр сам предложил провести мероприятие, предоставив для него картины и работы из дерева.

