В столичном музее «Интеграция» пройдет лекция выпускницы ВГИК, художницы Лизы Штормит «Творческое мышление». Мероприятие состоится в пятницу, 21 июня. Лекция станет частью проекта «Интеррацио», подготовленного совместными усилиями Государственного музея - культурного центра и Фонда Валентина Серова при информационной поддержке радиостанции «Наше Радио».

Слушатели лекции получат возможность научиться смотреть и видеть как художник. Мероприятие позволит гостям найти идеи для создания объектов, выставок и проектов, а также начать рисовать и создавать что-то новое.

Знакомиться с творческим мышлением слушатели лекции будут на примере арт-объектов, инсталляций, станковых картин и визуальной подборки. В частности, участники мероприятия узнают, откуда берутся идеи и как найти свое направление в искусстве.

Адрес музея: г.Москва, ул.Тверская 14

Начало лекции в 19.00. Вход свободный.

