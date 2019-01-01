Тверским ветеранам выплатили по десять тысяч рублей
Ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области получат по десять тысяч рублей в преддверии Дня Победы.
«Все участники Великой Отечественной войны должны быть окружены вниманием и заботой. Нашим ветеранам должна быть оказана всесторонняя и системная поддержка», - заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе заседания правительства Тверской области.
Отметим, в этом году размер выплат увеличился вдвое. На эти цели из регионального бюджета направлено 27,5 млн рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»