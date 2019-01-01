Тверским ветеранам выплатили по десять тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области получат по десять тысяч рублей в преддверии Дня Победы.

«Все участники Великой Отечественной войны должны быть окружены вниманием и заботой. Нашим ветеранам должна быть оказана всесторонняя и системная поддержка», - заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе заседания правительства Тверской области.

Отметим, в этом году размер выплат увеличился вдвое. На эти цели из регионального бюджета направлено 27,5 млн рублей.

