Тверские семьи получают региональный подарок для новорождённых

Более полутора тысяч семьи в Тверской области получили региональный подарок для новорождённых. Такая мера социальной поддержки начала действовать с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Подарок вручают родителям после рождения при регистрации на территории Поволжья нового гражданина России. Как подчеркнул глава региона, вопросы демографии определяет тренд развития и будущее Тверской области.

Подарочный набор состоит из 58 наименований: постельные принадлежности, одежда, средства ухода за малышом и другие предметы. Состав подобран с учётом мнения жителей, которое они высказали в ходе опросов.

Ранее также было принято решение о введении в Тверской области целого ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми. Так, с будущего года многодетные семьи смогут рассчитывать на покупку автомобиля с 50-процентной скидкой один раз в 5 лет. Кроме того, таки семьи будут освобождаться от уплаты транспортного налога на одну легковую машину.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

