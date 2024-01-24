Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
Поток туристов из России на Кипр по результатам 2023 года увеличился на 45% по сравнению с показателем 2022 года. Такие данные обнародовала статистическая служба республики.
Уточняется, что больше всего российских туристов побывали на Кипре с мая по октябрь. При этом рост турпотока из РФ произошёл, несмотря на отсутствие в нынешних условиях прямого авиасообщения. В общей сложности островное государство в 2023 году посетили 65 тысяч 800 россиян.
Согласно статистики, в 2023 году Кипр принял почти 3,85 миллиона зарубежных туристов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это на 20,1% больше по сравнению с 2022 годом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: Ил-76 под Белгородом сбили ракетами Patriot или IRIS-T
- Госдума примет обращение к США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76
- Минфин: Семейная ипотека будет продлена
- Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину
- В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
- Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
- Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ
- СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет
- В Казахстане предложили запретить ввоз и продажу вейпов
- ЦИК направил приглашения на выборы президента РФ в 95 стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru