Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%

Поток туристов из России на Кипр по результатам 2023 года увеличился на 45% по сравнению с показателем 2022 года. Такие данные обнародовала статистическая служба республики.

Уточняется, что больше всего российских туристов побывали на Кипре с мая по октябрь. При этом рост турпотока из РФ произошёл, несмотря на отсутствие в нынешних условиях прямого авиасообщения. В общей сложности островное государство в 2023 году посетили 65 тысяч 800 россиян.

Согласно статистики, в 2023 году Кипр принял почти 3,85 миллиона зарубежных туристов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это на 20,1% больше по сравнению с 2022 годом.

