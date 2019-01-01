Туроператоры сообщили о сбоях в работе визовых центров стран ЕС

Проблемы с записью на подачу документов возникают в визовых центрах Испании, Франции и Чехии. Как пишет РБК, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Так, по информации, поступающей от туроператоров, наибольшие сложности отмечаются в визовом центре Испании. Там не только образовываются большие очереди, но и приостановлена записи на подачу документов на визу на апрель. При этом информации по свободным датам на май пока нет.

Как отмечает АТОР, проблемы есть и в визовых центрах Франции и Чехии. Однако там запись пока не приостанавливали. В связи с этим, для того, чтобы избежать срыва поездки, туроператоры советуют клиентам приобретать страховку от невыезда.