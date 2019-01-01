Туроператоры сообщили о сбоях в работе визовых центров стран ЕС
Проблемы с записью на подачу документов возникают в визовых центрах Испании, Франции и Чехии. Как пишет РБК, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Так, по информации, поступающей от туроператоров, наибольшие сложности отмечаются в визовом центре Испании. Там не только образовываются большие очереди, но и приостановлена записи на подачу документов на визу на апрель. При этом информации по свободным датам на май пока нет.
Как отмечает АТОР, проблемы есть и в визовых центрах Франции и Чехии. Однако там запись пока не приостанавливали. В связи с этим, для того, чтобы избежать срыва поездки, туроператоры советуют клиентам приобретать страховку от невыезда.
Ранее НСН сообщала, что онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix определил стоимость самого дорогого авиабилета, приобретенного нашими соотечественниками на майские праздники. Им стал билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно. Его стоимость составила 139 тысяч рублей. Далее в этом небюджетном рейтинге расположился авиаперелет туда-обратно из Москвы в Манилу за 107 тысяч рублей.
Помимо этого, специалисты сервиса определили самые популярные направления на майские праздники среди россиян, которые летают бизнес-классом. Большинство из них отправятся на Бали, в Кельн, Мюнхен, Баку, а также на Мальдивы.
Между тем, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о наиболее популярных у россиян направлениях для отдыха во время майских каникул.
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