Туристы назвали завышение цен главной проблемой российских курортов
Завышение цен частниками, никак не связанное с экономической ситуацией, является главной проблемой российских курортов. в Об этом «ФедералПресс» заявила первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.
По её словам, в первую очередь туристы указывали на сезонный рост цен на жильё, когда частники поднимают стоимость в разы, порой требуя за сутки проживания десятки тысяч рублей.
«Примеры значительных завышений цен есть в Краснодарском крае, Калининградской области, на Байкале», - отметила она.
Сутормина добавила, что жалобы туристов станут основой для обращения в правительство России и Минэкономразвития. Властям предложат провести независимый мониторинг цен, после чего дать рекомендации с принципами ценообразования.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов заявил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru