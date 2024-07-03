Туристы назвали завышение цен главной проблемой российских курортов

По её словам, в первую очередь туристы указывали на сезонный рост цен на жильё, когда частники поднимают стоимость в разы, порой требуя за сутки проживания десятки тысяч рублей.

«Примеры значительных завышений цен есть в Краснодарском крае, Калининградской области, на Байкале», - отметила она.

Сутормина добавила, что жалобы туристов станут основой для обращения в правительство России и Минэкономразвития. Властям предложат провести независимый мониторинг цен, после чего дать рекомендации с принципами ценообразования.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов заявил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

