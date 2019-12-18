Туристский календарь Тверской области на 2020 год стал в два раза шире

Календарь туристских событий Тверской области на 2020 год утверждён на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени. На этот раз отобрано 89 заявок – почти в два раза больше по сравнению с уходящим годом.

В перечень вошли мероприятия гастрономической, спортивной, музыкальной, этнографической, исторической, агротуристической, патриотической, религиозной направленностей. Они будут проводиться в 31 муниципальном образовании Поволжья.

Как отметил глава региона, туристическая отрасль, в которой принимает участие средний и малый бизнес, сегодня стала самым комплексным инструментом развития экономики области. Благодаря развитию туризма, преображаются муниципалитеты, малые города, исторические места.

Среди ключевых мероприятий 2020 года: гастрономические фестивали «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», фестиваль карельского пирога «Калитка», фестивали клюквы, картошки, капусты, мёда, «Походная кухня» в Калязине, фестиваль семейного отдыха «Аленький цветочек» в Кесовой Горе

Больше всего мероприятий планируется провести в Твери, а также в Калининском, Конаковском, Старицком, Торжокском районах и Осташкове.

