Туристам разрешили летать в Турцию из Волгограда, Краснодара, Сочи и других городов
Увеличено количество городов РФ, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию, сообщает пресс-служба Росавиации.
Согласно решению российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, с 12 июля российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полёты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Волгограда, Калуги, Краснодара, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска, а также Барнаула, Белгорода, Воронежа, Липецка, Нальчика, Оренбурга и Саратова.
Кроме того, расширен перечень турецких городов, в которые можно улететь начиная с 12 июля. В частности, к ранее открытым для полётов Стамбулу, Анкаре, Анталье, Даламану и Бодруму присоединился Измир.
В Росавиации добавили, что для перевозки Олимпийской делегации России в период с 19 июля по 6 августа временно увеличивается количество регулярных рейсов в Японию. По маршруту Владивосток - Токио - Владивосток самолёты будут летать до 10 раз в неделю, а по маршруту Хабаровск - Токио - Хабаровск - два раза в неделю.
Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, сообщает «Свободная пресса». С 28 июня разрешены рейсы в Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр, Северную Македонию и США.
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