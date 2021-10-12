Тюменский офтальмолог заработал около миллиона рублей на лжеоперациях
В Тюмени будут судить офтальмолога одной из частных клиник, который обвиняется в мошенничестве, сообщает телеканал «360».
Как считает следствие, мужчина обманывал пожилых людей, обещая провести им операции по улучшению зрения. Пенсионеры выкладывали деньги, а в итоге получали в лучшем случае уколы витаминов. С одной из пострадавших злоумышленник взял 43 тысячи рублей, но попросил не платить через кассу, а передать часть наличными, а другую часть перевести на банковскую карту.
После лжеоперации зрение женщины только ухудшилось. Как выяснилось в ходе следствия, врач успел провести 16 таких «операций» и заработал почти миллион рублей. Больше половины обманутых - пожилые люди.
По словам офтальмолога, он тратил деньги на личные нужды, а пациентам просто делал уколы с витаминами.
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