Туалетная бумага от «благодарных» пенсионеров

Со словами благодарности «от лица всех ветеранов труда» он сообщил, что «на индексацию ветеранских выплат смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», - сказал пенсионер, придя на заседание карельского заксобрания. Компенсация за проезд в общественном транспорте и услуги связи не индексировалась в республике на протяжении 12 лет. Конституционный суд Карелии обязал власти провести индексацию. Выплаты были увеличены на размер официальной инфляции, что составило 21 рубль.

Более символичного жеста, чем тот, на который пошел карельский пенсионер, сложно придумать. Пренебрежительно-хамские высказывания вроде тех, за которые в недавнем прошлом постов лишились несколько региональных чиновников и чиновниц, ушли в прошлое, возможно, из-за того, что они благодаря интернету слишком быстро попадают в публичное пространство с непрогнозируемыми последствиями. А им на смену пришли обезличенные «плевки в кошелек»: суд постановил, чиновники исполнили, индексация социальных выплат состоялась, о чем наверх радостно донесено. Все довольны. А пенсионер получил 21 рубль – аккурат на два рулона туалетной бумаги. Какой еще нужен перевод на русский язык этой меры социальной поддержки?

После того, как становится известным новый случай такого «роста» социальных выплат, смех над новостью об очередной «индексации» молоденькой телеведущей удивления не вызывает. Просто в ее голове не складывается в тождество фраза про «международный проезд к месту лечения и обратно» и сотня-другая рублей, которыми предлагается этот проезд оплатить. Она-то знает стоимость, например, авиаперелета с Камчатки в Москву…

Отсюда разумным получается решение руководства ГТРК «Камчатка» смешливую ведущую не увольнять. Потому что ее смех – всего лишь реакция на ту комедию абсурда, в которую выливается индексация социальных выплат во множестве случаев. Абсолютные величины очередного «беспрецедентного» повышения или индексации вызывают усмешку у любого человека в здравом уме. А если он еще и получатель этой подачки – то и чувство обиды. Тогда как у привыкших оперировать цифрами в масштабах страны такая реакция вызывает недоумение: ассигнованы триллионы, а они недовольны?

Грошовые суммы, на которые увеличиваются в конечном итоге пенсии и другие социальные выплаты, власть предержащие склонны объяснять так называемым «эффектом низкой базы». Но в том, что база столь низкая, виноваты отнюдь не пенсионеры, а как раз те самые властители бюджетов, которых удивляет, а, возможно, и настораживает недовольство окормляемых. А удивляться нечему: индексация на 21 рубль – это даже не на поддержание штанов. И выдающийся во всех отношениях поступок карельского пенсионера – яркое тому подтверждение.

