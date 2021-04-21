Цитаты из послания Путина будут показывать на медиафасадах в течение двух дней

Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут транслировать 21 и 22 апреля на цифровых медиафасадах в российских городах. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Отмечается, что по инициативе ОНФ крупнейшая в стране сеть медиафасадов медиахолдинга MAER показала на экранах ключевые тезисы выступления президента. Россияне увидели цитаты из речи Путина в режиме новостной видеоленты на медиафасадах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска и других городов.

«Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», - подчеркнул замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Как отметил гендиректор MAER Константин Майор, трансляция главных цитат главы государства продолжится в четверг, 22 апреля. За два дня с решениями президента смогут ознакомиться более 10 млн жителей страны. Потенциально трансляцию на цифровых экранах увидят 75 млн раз.



Ранее послание Путина уже транслировалось на медиафасадах: в прошлом году показ выступления президента продемонстрировал высокий эффект вовлечения зрителя в происходящее. Региональные телеканалы вели репортажи на фоне уличных экранов, россияне активно делились в соцсетях снимками с цитатами президента, а отечественные и зарубежные СМИ сопровождали ими многочисленные новостные публикации.

