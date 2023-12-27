ЦИК закончил регистрацию самовыдвиженцев на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия закончила приём документов о регистрации групп избирателей, которые были сформированы в качестве поддержки претендентов, которые самостоятельно выдвинули себя на выборах президента России. Об этом ЦИК информирует в своём Telegram-канале.

Крайним сроком было определено 18:00 27 декабря. Решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность главы государства будут приниматься до 18:00 1 января 2024 года.

До этого председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ составило более 30 человек. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным на 26 декабря, документы в ЦИК предоставили восемь кандидатов из 33.

Выборы президента России в 2024 году впервые будут проводиться в течении трёх дней с 15 по 17 марта, в том числе, в некоторых регионах – в онлайн формате.

