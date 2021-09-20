ЦИК России обработал 90% протоколов на выборах в Госдуму
Центризбирком обработал 90% протоколов в рамках выборов в Госдуму.
Как следует из данных ЦИК, большинство голосов — 49,66% — набирает партия «Единая Россия». На втором месте по числу голосов россиян партия КПРФ — 19,56%, на третьем — ЛДПР с 7,51%.
Кроме того, по подсчетам комиссии, 7,38% голосов набрала «Справедливая Россия — За правду», 5,33% — «Новые люди».
Другие участвовавшие в парламентских выборах партии пока не преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Думу, отмечает RT.
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