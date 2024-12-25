ЦИК РФ весной нарежет по новому одномандатные округа
Центральная избирательная комиссия России в апреле 2025 года сформирует новую схему одномандатных избирательных округов, после чего внесет её на утверждение в Государственную думу. Такие планы анонсировала секретарь ЦИК Наталья Бударина.
Она уточнила, что новая «нарезка» избирательных округов будет осуществлена, учитывая актуальное число избирателей, которые зарегистрированы в регионах РФ. ЦИК проведет соответствующую работу в соответствии с утвержденным сегодня годовым планом своей деятельности.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди ключевых направлений работы значатся: организация дополнительных выборов депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам; подготовка к выборам депутатов Госдумы девятого созыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru