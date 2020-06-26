ЦИК оценил явку на голосовании по Конституции
В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ проголосовали более 10 миллионов человек. Такие данные сегодня приводит ЦИК.
Там уточнили, что явка 25 июня составила 9,2%.
Голосование проводится с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области доступен вариант электронного голосования, на которое предварительно зарегистрировались более миллиона человек.
Как пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, к 6:30 утра явка на электронное голосование составила 49,5% с учётом тех двух тысяч граждан, которые участвовали в нём ночью.
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