ЦИК оценил явку на голосовании по Конституции

В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ проголосовали более 10 миллионов человек. Такие данные сегодня приводит ЦИК.

Там уточнили, что явка 25 июня составила 9,2%.

Голосование проводится с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области доступен вариант электронного голосования, на которое предварительно зарегистрировались более миллиона человек.

Как пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, к 6:30 утра явка на электронное голосование составила 49,5% с учётом тех двух тысяч граждан, которые участвовали в нём ночью.

