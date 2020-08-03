ЦИК: Электронное голосование не должно заменить традиционное

Дистанционное электронное голосование не заменит полностью традиционное. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мне бы этого не хотелось. Я все время говорю, что сейчас у нас старая реальность отмерла, старая нормальность. Давайте честно скажем, что мы уже никогда не вернёмся к той жизни, в которой мы были. Все равно новые вызовы, новые проблемы будут диктовать нам формирование новой нормальности, но она еще не сформулирована», - цитирует РИА Новости Памфилову.

Главная задача, стоящая перед ЦИК в частности, и государством - в целом, провести выборы в будущем так, чтобы с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой стороны не отказываться от этого невероятно важного общественно-политического процесса, отмечает РИА ФАН.