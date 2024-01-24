ЦИК направил приглашения на выборы президента РФ в 95 стран

Центральная избирательная комиссия России направила приглашения для наблюдения за ходом выборов президента РФ в 95 государств. Об этом сообщила на заседании Центризбиркома руководитель комиссии Элла Памфилова.

По данным председателя ЦИК ожидается визит от 500 до 1 тысячи наблюдателей. Как уточнила Памфиловой, приглашения предназначены национальным избирательным комиссиям — организаторам выборов на основе двусторонних соглашений, передает ТАСС.

По словам главы ЦИК, приглашённые наблюдатели получат возможность посетить те регионы, в которые сочтут необходимым. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сегодня 11 человек претендуют на пост президента. Выборы будут проходить три дня - 15, 16 и 17 марта.

