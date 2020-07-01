ЦИК: Более 70% избирателей проголосовали за поправки после обработки 10% протоколов
1 июля 202018:59
По данным ЦИК после обработки 10% процентов протоколов, подсчитано, что 70,81 % проголосовавших поддержали поправки в Конституцию РФ.
Не поддержали поправки в Основной закон РФ 28,17 россиян, дополняет РИА Новости.
Общероссийская явка на голосование, в соответствии с последними данными составила 63,32%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru