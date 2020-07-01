ЦИК: Более 70% избирателей проголосовали за поправки после обработки 10% протоколов

По данным ЦИК после обработки 10% процентов протоколов, подсчитано, что 70,81 % проголосовавших поддержали поправки в Конституцию РФ.

Не поддержали поправки в Основной закон РФ 28,17 россиян, дополняет РИА Новости.

Общероссийская явка на голосование, в соответствии с последними данными составила 63,32%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:Поправки ЦИККонституция РФГолосование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры