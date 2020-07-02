ЦИК: Более 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции

На общероссийском голосовании по изменению Конституции РФ в поддержку предложенных поправок высказались свыше 2,8 миллиона москвичей. Об этом в четверг сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

По его словам, ЦИК признал результаты голосования легитимными. Общественный штаб со своей стороны подтвердил, что итоги голосования честные и открытые, добавил Асафов.

Представитель Общественного штаба также поблагодарил москвичей, ответственно подошедших к голосованию и к соблюдению предписанных Роспотребнадзором санитарных мер, передаёт АГН «Москва».

Всего в столице проголосовали более 4 миллионов человек.

