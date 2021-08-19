Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы
Терапевты и педиатры Москвы получили возможность следить за здоровьем горожан с помощью цифрового паспорта участка. С его помощью врачи могут оперативно узнать данные о пациентах, отследить их историю болезни и получить карту прививок. Сервис уже заработал во всех поликлиниках столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате», - сказала Ракова.
По ее словам, это новшество является еще одним шагом на пути к всеобщей цифровизации в Москве. Оно существенно экономит время и дает больше возможностей для врачебного анализа, пояснила заммэра. Помимо этого сервис поможет врачам спрогнозировать индивидуальные риски пациентов и соответственно сделать лечение более эффективным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В МИД России не увидели необходимости в демонстрации силы ОДКБ в Афганистане
- Зеленский анонсировал создание на Украине большого флота
- СМИ: 12 человек погибли у аэропорта Кабула за четыре дня
- В России разработали законопроект о запрете въезда русофобам
- АТОР: За месяц курорты Египта могут посетить около 30 тысяч россиян
- Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы
- Нефть Brent упала ниже $67 за баррель
- Афганское сопротивление в Панджшере призвало США помочь оружием
- В Минздраве рассказали об особенностях вакцинации при ВИЧ
- Власти Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru