Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы

Терапевты и педиатры Москвы получили возможность следить за здоровьем горожан с помощью цифрового паспорта участка. С его помощью врачи могут оперативно узнать данные о пациентах, отследить их историю болезни и получить карту прививок. Сервис уже заработал во всех поликлиниках столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате», - сказала Ракова.

По ее словам, это новшество является еще одним шагом на пути к всеобщей цифровизации в Москве. Оно существенно экономит время и дает больше возможностей для врачебного анализа, пояснила заммэра. Помимо этого сервис поможет врачам спрогнозировать индивидуальные риски пациентов и соответственно сделать лечение более эффективным.

