Цифровой парк «Россия – моя история» запустил кикшеринг от ВДНХ и Ботанического сада
В Москве запустили кикшеринг от станций метро ВДНХ и Ботанический сад до цифрового парк «Россия – моя история».
Отмечается, что воспользоваться самокатами Urentbike можно по промокоду музея. При этом в подарок от парка пользователи кикшеринга получат бесплатное посещение выставки «Романовы».
По словам замдиректора исторического парка «Россия – моя история» Александра Тарасова, теперь, чтобы за семь минут добраться от метро ВДНХ нужно только забронировать самокат на парковках у станций метро по промокоду MYHISTORY, который предоставит бонус в 50 рублей.
«Если раньше мы использовали в рекламе слоган «К истории нужно прийти», то теперь можно говорить: «К истории нужно приехать». После того, как посетители воспользовались самокатами, им нужно будет показать на ресепшене поездку в истории приложения и получить бесплатный билет на выставку», - добавил Тарасов.
Отмечается, что арендовать самокаты можно с помощью приложения Urent для iOS Android или в «Ситимобил». С одного аккаунта пользователь может взять в аренду до пяти самокатов.
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