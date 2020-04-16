«Цифровой Диктант» выявил самые грамотные регионы России

Свердловская область, Санкт-Петербург и Тамбовская область стали лидерами по цифровой грамотности по итогам «Цифрового Диктанта» в этом году, сообщили организаторы. Участники из этих регионов набрали самые высокие средние баллы: 7,96 балла, 7,84 балла и 7,84 балла из 10 возможных соответственно. В топ-10 также вошли Владимирская, Псковская, Волгоградская, Орловская, Иркутская, Калининградская и Ярославская области, а Москва заняла лишь 45-е место.

По данным организаторов, в этом году «Цифровой диктант» собрал в восемь раз больше участников, чем в прошлом: из число превысило 330 тысяч человек. Среднее значение уровня цифровой грамотности также выросло - с прошлогодних 7,15 балла до 7,25 балла. Лучшие результаты показали участники в возрасте 7-13 лет, а также возрасте 25-34 лет, хуже всех справились подростки 14-17 лет и возрастные участники (старше 60 лет). Значительно выросла доля отличников, написавших диктант на 10 баллов из 10 — с 0,77% до 3,5%.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников назвал рост популярности «Цифрового Диктанта» взрывным. По его наблюдениям, это характерно не только для Москвы: популяризаторами стали, например, Тульская, и Белгородская области, Алтайский край.



Как показал «Цифровой Диктант», хуже всего в этом году участники справились с блоком вопросом, посвящённых основам цифрового потребления (устройства, программы, приложения). Лучшие результаты участники показали в блоке вопросов по цифровой безопасности.

