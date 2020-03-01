«Цифровое деловое пространство» посетили более 170 тысяч человек

В Москве создано «Цифровое деловое пространство» (ЦДП). За время работы его посетили более 170 тысяч человек. Площадка создана для мероприятий различного уровня - от небольших лекций и семинаров до крупных конференций и форумов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, ЦДЛ стала одной из главных городских площадок для предпринимателей и инноваторов.

«“Цифровое деловое пространство” появилось в октябре 2017 года. С момента открытия в нем прошло почти 1300 мероприятий самого разного формата: отраслевые семинары, тренинги, хакатоны, форумы. В них участвовали представители Правительства Москвы, эксперты, инвесторы, успешные предприниматели и стартаперы, а также те, кому интересна тема бизнеса и инноваций», — заявила Наталья Сергунина.

На базе ЦДЛ проведена серия теоретических и практических занятий об инновациях в разных сферах жизни. Ее инициировал в 2020 году департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В 2019 году здесь состоялся фестиваль Telling Stories . Он собрал около четырех тысяч зарубежных специалистов, представителей инновационных российских компаний, студентов и абитуриентов поделились опытом в сфере коммуникаций, медиа и дизайна.

Бизнес-форумы «Стань богатой — 2019» и Woman Who Matters посетили более пяти тысч участниц.

А в мае 2018 года голливудский сценарный тренер Роберт Макки, автор мирового бестселлера «История на миллион долларов», собрал в «Цифровом деловом пространстве» на своих семинарах более трех тысяч человек.

Рекордным мероприятием для «Цифрового делового пространства» стал 12-часовой марафон признаний в любви. В День всех влюбленных, в рамках конференции Love Tech, более шести тысяч москвичей поздравили возлюбленных на одном из самых больших светодиодных уличных экранов столицы. Массовое признание в любви зафиксировано Международным агентством регистрации рекордов по количеству и дительности сообщений.

