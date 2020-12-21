Церковь XIX века в Тульской области попытались продать на Avito

Участок и здание храма Димитрия Солунского середины XIX века в селе Завалово Одоевского района Тульской области попытались продать на интернет-площадке Avito, передает «Интерфакс».

Местные власти и епархия выясняют законность выставления объекта на продажу, но он находится в частной собственности и используется под склад.

Продать его хотели за 450 тысяч рублей, в настоящий момент объявление снято с публикации.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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