Церковь XIX века в Тульской области попытались продать на Avito
21 декабря 202012:05
Участок и здание храма Димитрия Солунского середины XIX века в селе Завалово Одоевского района Тульской области попытались продать на интернет-площадке Avito, передает «Интерфакс».
Местные власти и епархия выясняют законность выставления объекта на продажу, но он находится в частной собственности и используется под склад.
Продать его хотели за 450 тысяч рублей, в настоящий момент объявление снято с публикации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Кабмин выделит 65 млрд рублей на ядерную установку для исследований производства тепла
- РФПИ заявил об эффективности «Спутник V» в отношении нового штамма COVID-19
- «Совершенно гибридная война». Персков прокомментировал санкции против «Северного потока - 2»
- Центр Гамалеи и AstraZeneca заключили меморандум о сотрудничестве по COVID-19
- Песков прокомментировал предложение Дерипаски по санкциям
21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru