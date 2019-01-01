Церемония награждения победителей фестиваля LIME пройдёт в Москве

Имена победителей IX фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME назовут в столице в предстоящую пятницу. Церемония награждения состоится на площадке МИА «Россия сегодня». Организаторы финала фестиваля подчёркивают, что приготовили для гостей обширную познавательно-развлекательную программу.

Так, ключевым событием мероприятия станет награждение победителей LIME-2019 – людей, чьи работы выбрали из более чем 600 присланных на конкурс проектов. Награды обладателям призовых мест будут вручать известные в области социальных коммуникаций персоны. При этом, как рассказали НСН организаторы, имя ведущего церемонии пока остаётся секретом. Однако они отметили, что в ходе самой церемонии планируется выступление музыкантов и артистов.

По словам президента фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Гюзеллы Николайшвили, в этом году организаторы готовят уникальную церемонию награждения, где помимо традиционных номинаций представим и новые.

«Социальная реклама идет в ногу со временем и использует интересный опыт новых технологий VR, digital, мультиплатформенного размещения. Мы пригласили на церемонию мастеров индустрии, которые будут доступны для общения и обмена опытом», - отметила она.

Напомним, IX Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME проводил прием работ с 15 января по 10 апреля. В минувший четверг, 18 апреля, состоялось заседание жюри, где был сформирован шорт-лист финалистов. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая состоится завтра, 26 апреля в МИА «Россия Сегодня». Начало мероприятия – в 12:30.



