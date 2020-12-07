Цены на говядину в России установили новый рекорд

В этом году один килограмм говядины стоит в среднем в 3,6 раз дороже курицы. За девять месяцев 2020 года производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5% и установили рекорд. Однако для сохранения рентабельности стоимость может увеличиться еще на 15% за счет отмены тарифных квот для импортеров, пишет РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков.

Рост девальвации рубля приводит к удорожанию импортного мяса. При этом собственное производства говядины плохо развивается в России: к концу года объем переработанного мяса увеличится только на 1,5% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Данные Росстата и Минсельхоза говорят об удорожании говядины с 2018 по 2020 годы на 8%.

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Переработчики мяса предупреждают, что отмена квот может привести к росту стоимости говядины более чем на треть. В ноябре правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота.

В Национальном союзе мясопереработчиков отмечают, что при сохранении текущего уровня объемов национального производства говядины, мясо может стать недоступно для большинства населения, это скажется стоимости детского питания, фарша, полуфабрикатов, колбасы и питания в дошкольных заведениях.

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