Центры «Мои документы» с 25 мая будут работать по предварительной записи
Столичные многофункциональные центры (МФЦ), возобновляющие работу с 25 мая, будут работать по предварительной записи. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Посещение центров «Мои документы» будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru», - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетителям при посещении центров необходимо будет использовать защитные маски и перчатки, на входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.
Уточняется, что работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить смогут получить только те услуга, которые невозможно оформить онлайн.
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