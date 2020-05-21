Центры «Мои документы» с 25 мая будут работать по предварительной записи

Столичные многофункциональные центры (МФЦ), возобновляющие работу с 25 мая, будут работать по предварительной записи. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Посещение центров «Мои документы» будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru», - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителям при посещении центров необходимо будет использовать защитные маски и перчатки, на входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.

Уточняется, что работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить смогут получить только те услуга, которые невозможно оформить онлайн.

