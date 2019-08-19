Центры госуслуг отметят свое восьмилетие квестом и мастер-классами

Целой серией праздничных мероприятий отметит Москва восьмилетие центров государственных слуг «Мои документы». День рождение МФЦ приходится на 22 августа, но торжества будут идти всю неделю. Состоятся лекции и мастер-классы в 15 районных центрах, а также в двух флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Кроме тог, как сообщает официальном сайт мэра Москвы, во всех 130 центрах в четверг, 22 августа будут проведены беспроигрышные конкурсы и викторины. Всех участников ждут памятные подарки. Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ состоится большой квест из нескольких этапов. Как отмечает АГН Москва, его участникам предстоит разобраться в структуре дополнительных сервисов, а также вспомнить историю развития государственной службы.

Также в 18 центрах, включая флагманы и Дворец госуслуг, пройдут бесплатные концерты живой музыки, будут организованы мастер-классы по искусству оригами. Наставники учебного центра «Мои документы» проведут открытые уроки по подготовке специалистов центров госуслуг. Все желающие смогут поучаствовать в тренингах.

