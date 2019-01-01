Центростремительный храм

Разногласия между губернатором и мэром вызвал опубликованный накануне опрос ВЦИОМ в связи с конфликтом вокруг выбора места для храма в Екатеринбурге. Когда выяснилось, что подавляющее большинство принявших участие в опросе жителей города против строительства храма на месте сквера у театра драмы в центре уральской столицы, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев однозначно высказался за исключение этой площадки из перечня возможных. «Нам предстоит вместе найти новое место для храма», - написал губернатор в инстаграме. Тогда же мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал дождаться итогов опроса, который готовят городские власти, и только потом делать выводы. Можно было предположить, что сгоряча. Но нет, сегодня мэр подтвердил свою позицию, сказав, что «не готов вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования». Это заявление он сделал на встрече со сторонниками строительства храма под аплодисменты собравшихся.

Протесты против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города начались в Екатеринбурге 13 мая. Были задержаны около ста человек, 30 из которых помещены под арест. После почти недели протестов прозвучало предложение президента Владимира Путина провести опрос жителей города. И вот в среду ВЦИОМ опубликовал результаты своего исследования, 74% участников которого назвали выбранное место неудачным для строительства.

Кроме мэра Екатеринбурга, готовность до победного отстаивать сквер в центре города для строительства храма демонстрирует местная епархия. На ее сайте вскоре после публикации опроса ВЦИОМ появилось сообщение, в котором говорится, что опрос, проведенный во время обострения ситуации, не может отражать действительного положения дел. «Проведенный опрос - всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества», - говорится в сообщении пресс-службы епархии. В четверг руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло добавил к этому, что предварительное исключение любого участка из опроса по выбору места будущего храма будет оказанием давления на его результаты.

И если разница во мнениях губернатора и мэра областного центра относительно градостроительной политики в столице региона вполне объяснима, то как понять непримиримую позицию епархиального начальства, в силу конституционального разделения церкви и государства никакого отношения к вопросам градостроительства не имеющего? Догадку на этот счет в конце минувшей недели высказал в эфире НСН главный редактор газеты «МК» Павел Гусев: «Храм в центре города будет приносить православной церкви очень хороший, приличный доход… Отсюда и желание построить православный храм как можно "центрее"», - заявил Павел Николаевич.

А вдруг он прав? Тогда история выходит совсем скверная. Не только от слова «сквер».

