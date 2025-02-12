Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг
Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил Банку России вернуть на рублевые купюры флаг РФ как один из главных государственных символов страны. Организация направила соответствующее обращением в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передает РИА Новости.
В письме, подписанном директором института Андреем Шуриковым, отмечается, что деньги «обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны». По мнению авторов инициативы, купюры являются не только средством обращения, фактически это визитная карточка государства, отражающая его культуру, традиции, историю. Содержание нанесенных на денежные знаки изображений имеет большое значение, наличие двух главных государственных символов на «купюрах будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан».
По словам Шурикова, нанесение изображений флагов на денежные знаки страны - нормальная международная практика, государственные флаги можно увидеть на банкнотах Аргентины, Алжира, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Мексики и других стран. На российских рублях 1992, 1993, 1994 годов выпуска также было нанесено изображение флага РФ.
Ранее в Центробанке заявили, что обновленную банкноту номиналом 1000 рублей планируют представить в конце года, напоминает Ura.ru.
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