Центробанк отверг идею расширить доступ МВД к банковской тайне
Центробанк не согласен с предложением министерства внутренних дел расширить доступ правоохранительных органов к сведениям, которые содержат банковскую тайну. Так в пресс-службе ЦБ прокомментировали письмо главы МВД Владимира Колокольцева председателю регулятора Эльвире Набиуллиной.
Министр выступил с идей облегчить полицейским доступ к таким документам, а также оперативно информировать о признаках нарушения законодательства в кредитно-финансовой сфере.
В письме Колокольцев посетовал, что длительность проводимых по заявлению ЦБ проверок в том числе вызвана несвоевременным получением данные о признаках преступления в банках. Кроме того, глава МВД отметил, что к заявлениям не приобщаются документы и сведения, которые необходимы для оперативного принятия скорейшего решения об открытии уголовного дела.
В связи с этим МВД подготовило предложения по соответствующим изменениям в федеральное законодательство, а также обновляет редакцию проекта совместного с ЦБ соглашения об информационном взаимодействии. Однако в Центробанке не согласились с этим упрёками. Там подчеркнули, что регулятор своевременно представляет правоохранителям информацию в соответствие с регламентом.
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