Центробанк отверг идею расширить доступ МВД к банковской тайне

Центробанк не согласен с предложением министерства внутренних дел расширить доступ правоохранительных органов к сведениям, которые содержат банковскую тайну. Так в пресс-службе ЦБ прокомментировали письмо главы МВД Владимира Колокольцева председателю регулятора Эльвире Набиуллиной.

Министр выступил с идей облегчить полицейским доступ к таким документам, а также оперативно информировать о признаках нарушения законодательства в кредитно-финансовой сфере.

В письме Колокольцев посетовал, что длительность проводимых по заявлению ЦБ проверок в том числе вызвана несвоевременным получением данные о признаках преступления в банках. Кроме того, глава МВД отметил, что к заявлениям не приобщаются документы и сведения, которые необходимы для оперативного принятия скорейшего решения об открытии уголовного дела.

В связи с этим МВД подготовило предложения по соответствующим изменениям в федеральное законодательство, а также обновляет редакцию проекта совместного с ЦБ соглашения об информационном взаимодействии. Однако в Центробанке не согласились с этим упрёками. Там подчеркнули, что регулятор своевременно представляет правоохранителям информацию в соответствие с регламентом.

