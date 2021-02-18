Центробанк не исключил перевод зарплаты через Систему быстрых платежей

Первый заместитель председателя Центрбанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в марте - апреле будет обсуждаться необходимость масштабного введения сервиса перевода заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает ТАСС.

На ежегодной встрече банкиров она рассказала, что «поступило предложение запустить пилотный проект в 2022 году и посмотреть на эффект».

«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы - достаточно комфортный срок», - подытожила Скоробогатова.

Перевод заработной платы посредством СБП рассматривается, как один из способов борьбы с так называемым зарплатным рабством, когда работника лишён возможности выбрать удобный для него банк для перечисления зарплаты.

Система быстрых платежей позволяет гражданам переводить средства по по номеру телефона, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках.

