Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Центробанк РФ до 9 сентября 2024 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что решение было принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, из-за которых отечественные финансовые институты не могут приобретать наличную валюту западных стран.
В Центробанке напомнили, что если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то гражданин сможет снять сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро, а остальные средства получить в рублях.
«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», - отмечается в заявлении.
Ранее Центробанк призвал российские финансовые организации минимизировать участие в операциях с криптовалютами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru