Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

В сообщении говорится, что решение было принято в связи с действующими антироссийскими санкциями, из-за которых отечественные финансовые институты не могут приобретать наличную валюту западных стран.

В Центробанке напомнили, что если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то гражданин сможет снять сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро, а остальные средства получить в рублях.

«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», - отмечается в заявлении.

Ранее Центробанк призвал российские финансовые организации минимизировать участие в операциях с криптовалютами, сообщает RT.