Центральный архив Подмосковья можно посетить онлайн

Центральный государственный архив Московской области готов предоставить онлайн доступ к электронным документам всем желающим уже с будущей недели. Об этом сообщила руководитель Главного архивного управления Подмосковья Людмила Кондратова.

Доступность материалов, которые хранятся в ЦГА повысится и упростится, благодаря оцифровыванию. Практически все документы на бумажном носителе переводятся в электронный формат, что позволит изучать их прямо из дома.

Кондратова также рассказала в эфире «Радио 1» о готовящейся онлайн-выставке документов, рассказывающих о преступлениях нацистов на территории Московской области в период Великой Отечественной войны в 1941 году.

Для виртуальной экспозиции отобрано 450 таких свидетельств. Документы будут представлены и офлайн в рамках общероссийского проекта «Без срока давности». Ещё один проект, которым занимается Центральный государственный архив Подмосковья – видеозапись воспоминаний о Великой Отечественной.

Сначала летопись фиксировалась ветеранами, затем подключились дети войны, за ними последовали труженики тыла. Организаторы приглашают всех желающих из любого уголка страны принять участие в проекте.

