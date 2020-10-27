Центральный архив Подмосковья можно посетить онлайн
Центральный государственный архив Московской области готов предоставить онлайн доступ к электронным документам всем желающим уже с будущей недели. Об этом сообщила руководитель Главного архивного управления Подмосковья Людмила Кондратова.
Доступность материалов, которые хранятся в ЦГА повысится и упростится, благодаря оцифровыванию. Практически все документы на бумажном носителе переводятся в электронный формат, что позволит изучать их прямо из дома.
Кондратова также рассказала в эфире «Радио 1» о готовящейся онлайн-выставке документов, рассказывающих о преступлениях нацистов на территории Московской области в период Великой Отечественной войны в 1941 году.
Для виртуальной экспозиции отобрано 450 таких свидетельств. Документы будут представлены и офлайн в рамках общероссийского проекта «Без срока давности». Ещё один проект, которым занимается Центральный государственный архив Подмосковья – видеозапись воспоминаний о Великой Отечественной.
Сначала летопись фиксировалась ветеранами, затем подключились дети войны, за ними последовали труженики тыла. Организаторы приглашают всех желающих из любого уголка страны принять участие в проекте.
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