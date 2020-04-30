Центр занятости «Моя работа» трудоустроил свыше 100 москвичей в медорганизации

Больше 100 жителей столицы с начала марта смогли устроиться в сфере столичного здравоохранения с помощью центра занятости населения «Моя работа». Такие данные привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что в период пандемии именно в сфере медицины работодатели особо остро нуждаются в новых сотрудниках. Наиболее востребованы медицинские сестры, сиделки по уходу за пожилыми людьми, врачи скорой и неотложной медицинской помощи, лаборанты и врачи-педиатры.



В настоящий момент в банке центра представлено болше 1300 вакансий в сфере медицины. С начала марта 2020 года более сотни москвичей благодаря центру занятости населения присоединились к команде медиков и устроились в больницы и поликлиники Москвы.

Кроме того, некоторые из них начали работать в инфекционном центре в Вороновском.

