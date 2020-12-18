Центр «Вектор» разработал эффективную вакцину от ВИЧ

Вакцина от ВИЧ, разработанная в новосибирском научном центре «Вектор», продемонстрировала эффективность в выработке антител и безопасность для пациентов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр, учёные протестировали препарат «КомбиВИЧвак» на добровольцах. После введения двух доз вакцины у всех испытуемых появились антитела к ВИЧ и цитотоксические Т-лимфоциты. Антитела, уничтожающие псевдовирусы ВИЧ, обнаружились у 80 процентов добровольцев.

Кроме того, исследование подтвердило безопасность вакцины от ВИЧ для человека.

Клинические испытания препарата продолжатся до конца 2021 года. Вакцина призвана блокировать размножение вируса у человека до того, как патоген встроится в геном клеток организма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что центр «Вектор» разрабатывает прототип вакцины от ВИЧ. По словам главы научного центра Рината Максютова, учёные работают над препаратом более 20 лет и уже проводили испытания на добровольцах.

