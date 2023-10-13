Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ
В Москве открылся региональный центр профориентации для детей и молодежи «Проект. Карьера», в котором помогут подросткам определиться со своей будущей профессиональной деятельностью, министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Участие в проекте могут принять ученики 5-11 классов. Все мероприятия и услуги бесплатные. Программа подразумевает обязательные промышленные экскурсии для учащихся технического профиля, которые помогут детям собственными глазами увидеть различные производства и определиться в своих интересах», - сказал он.
Гендиректор компании ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что профориентационная работа поможет школьникам выстроить «краьерную траекторию», а также «сфокусироваться на своих интересах и сильных сторонах».
Ближайшее мероприятие – профориентационная игра «Возьмите меня на работу» - пройдет 17 октября на базе НИУ МИЭТ. А 26 октября состоится онлайн-мастер-класс «Что я хочу, что я могу и как выбрать профессию».
Проректор по молодежной политике и воспитательной работе МИЭТ Мария Добрынина уточнила, что мастер-класс подойдет для подростков от 14 лет, которые не определились со своей профессией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru