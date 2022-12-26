Центр клинических исследований открылся в Перми
В Перми открылся центр клинических исследований лекарственных средств. Инвестиционное кредитование было предоставлено ООО «Профессорская клиника» МСП Банком (дочерней организацией Корпорации МСП) в рамках программы Минэкономразвития «1764».
Средства были направлены на реконструкцию здания центра, а также закупку медицинского и лабораторного оборудования.
Центр клинических исследований дополнил уже имеющуюся лабораторию, поликлинику и хирургический стационар «Профессорской клиники», говорится на сайте финансовой организации. Планируется, что в новом центре будут проводиться клинические исследования лекарственных препаратов. Он рассчитан на одновременное проведение исследования у 70 участников.
«При участии нашего банка реализуются самые разные проекты: от создания школы единоборств до реновации медцентра. Мы предлагаем эффективные инструменты кредитования, учитывая действующие меры господдержки», — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Он также выразил уверенность, что продукты банка будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
Направить средства, полученные по программе «1764», можно на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Микропредприятия могут получить от 500 тыс. до 200 млн рублей, малые и средние — от 500 тыс. до 500 млн.
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