Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа появится в детской больнице

Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа возведут на территории детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В новом корпусе будет смонтировано специальное оборудование для проведения процедур, в том числе специальные установки для глубокой очистки воды. Кроме того, предусмотрены стационары для таких детей с медицинским постом, позволяющим вести контроль за состоянием пациентов. Также предусмотрено амбулаторное проведение данных процедур», - рассказал руководитель столичного депстроя.

По его словам, родители юных пациентов смогут скоротать время в специальных зонах отдыха. Сами помещения гемодиализа оборудуют всем необходимым для лечения, а также для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно во время длительной процедуры. Так, в палатах установят оборудование для показа мультфильмов и иных познавательных и развлекательных программ.

Новый корпус больницы будет представлять из себя шестиэтажное здание общей площадью в 56 тысяч квадратных метров. В больнице планируют разместить 570 коек для пациентов и вертолетную площадку на крыше.

Рафик Загрутдинов отметил, что стационар также оснастят 15 операционными палатами, девять из которых - общехирургического профиля. Кроме того, будут еще гибридная ангиографическая операционная и две малые операционные. В блоке стационара кратко временного пребывания также предусматриваются три малые операционные.

В медицинском учреждении будут работать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории. Также новый корпус больницы оснастят почти 1,5 тысячами единиц медоборудования, включая аппараты МРТ, КТ, РДК и так далее.

