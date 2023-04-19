Центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открылся после капремонта

Центр госуслуг района Москворечье-Сабурово открылся после капитального ремонта, получать государственные услуги в обновленном помещении стало еще удобнее. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Современные дизайнерские решения позволили сделать офис более светлым и просторным. В офисе появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, мини-кафетерий "Мой кофе", а также современный диагностический комплекс, с помощью которого можно провести экспресс-анализ ключевых показателей организма. Количество компьютеров в зоне электронных услуг увеличилось до 9», — сообщила вице-мэр.

В помещении обновили отделку, оснастили центр современной мебелью, усовершенствовали офис для более комфортного пребывания и передвижения маломобильных граждан, а для удобства родителей с детьми обустроили детскую игровую зону.

Посетители с помощью диагностического комплекса могут определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, давление, оценить функцию внешнего дыхания, измерить пульс. Бесплатное обследование занимает около 7 минут. Также москвичи могут получить персональные рекомендации по питанию и индивидуальный набор физических упражнений с советами по выполнению.

Кроме того, в зоне обмена горожане могут оставить свою книгу, взять любую понравившуюся и почитать в комфортной обстановке. Посетителям центра госуслуг также доступны дополнительные сервисы: фото на документы, распечатка или копирование документов, оплата госпошлин и других платежей.

Центр «Мои Документы» района Москворечье-Сабурово на Пролетарском проспекте открыт для москвичей ежедневно с 08:00 до 20:00.

