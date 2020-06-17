Центр детской психоневрологии в Москве вновь заработал в штатном режиме
В Москве возобновил работу в штатном режиме Научно-практический Центр детской психоневрологии, который до этого в условиях пандемии коронавируса работал только в дистанционном формате. Об этом в интервью журналистам издания «Аргументы и факты» рассказала директор Центра, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.
По её словам, теперь стали возможны очные консультации и плановая госпитализация. Для детей с психоневрологическими отклонениями возможность получения реабилитационного лечения очень важна, отметила она.
В нынешних условиях для маленьких пациентов разработана новая программа дистанционной реабилитации в рамках проекта «Дневной стационар 2.0», сообщила Батышева. Так, у каждого ребёнка будет собственная программа восстановительных занятий, которую родители смогут выполнять с детьми на дому при постоянном дистанционном контроле специалистов.
«Объективные плюсы этой программы очевидны: меньше стресса для детей, исключение вероятности инфицирования при посещении медицинского учреждения», - сказала директор Центра.
Первыми в новой программе будут участвовать пациенты, которые уже лечились в Центре. Им предстоит пройти очной обследование у разных специалистов, по результатам которой будет составлена реабилитационная программа на 2-3 недели. По её окончании врачи оценят результаты и дадут дальнейшие рекомендации.
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