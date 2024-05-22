Цена набора для окрошки выросла на 12% в этом году

Сильнее всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца - на 47% за год, полкило редиса в этом году обойдется в 143 рубля (+23%). Вареная колбаса подорожала на 13%, а укроп - на 13%.

Кроме того, на 12% подорожал квас, сметана выросла в цене на 6%, а килограмм огурцов - на 8%. Пучок зеленого лука подешевел на 7%, а килограмм картофеля потерял в цене 2%.

Ранее стало известно, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, отмечает RT.

