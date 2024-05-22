Цена набора для окрошки выросла на 12% в этом году
Средний чек набора продуктов для окрошки в этом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 1042 рублей, передает «Газета.Ru».
Сильнее всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца - на 47% за год, полкило редиса в этом году обойдется в 143 рубля (+23%). Вареная колбаса подорожала на 13%, а укроп - на 13%.
Кроме того, на 12% подорожал квас, сметана выросла в цене на 6%, а килограмм огурцов - на 8%. Пучок зеленого лука подешевел на 7%, а килограмм картофеля потерял в цене 2%.
Ранее стало известно, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роспотребнадзоре ситуацию в Челябинской области по кори назвали неблагополучной
- Цена набора для окрошки выросла на 12% в этом году
- Автора хита «Рюмка водки на столе» госпитализировали
- СМИ: Банковский счет Овечкина заблокировали за неуплату налогов
- Спрос на туры «все включено» в Сочи вырос на 20%
- Центробанк: Мошенники обманывают военнослужащих с помощью спецсчетов
- Импровизация и авторские аранжировки: Алина Ростоцкая споет в «Джазе на воде»
- Фестиваль неваляшки в Котовске представит игрушки, подаренные известным людям
- Швеция создаст программу военной поддержки Украины на €6,5 миллиарда
- США увеличили товарооборот с Россией до $471 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru